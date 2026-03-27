アメリカのトランプ大統領は、軍事作戦によって拘束され、麻薬密輸などの罪に問われているベネズエラのマドゥロ大統領について、今後、別の罪でも起訴されるという見通しを示しました。アメリカトランプ大統領「今問われているのは、彼（マドゥロ氏）がやってきたことのごく一部に過ぎない。今後、さらなる裁判が起こされることになるだろう」トランプ大統領は26日、マドゥロ氏について、「多くの人を殺害し、刑務所にいた犯罪者