元セクシー女優で現在は俳優として活動するみひろ（43）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。ピタピタ衣装での“トレーニング”ショットを公開した。【写真あり】スタイル抜群！43歳・みひろ、ピタピタ衣装で魅了みひろは「午前に筋トレするのいいね。気分が良い！ハミ肉どうにかしたい…」との文言とともに、写真を添えて投稿。ファンからは「みひろさんかわいい！」「相変わらずスタイル抜群！」「かっこいい」など