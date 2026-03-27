G7＝主要7か国の外相会合がフランスで始まりました。イラン情勢の悪化で事実上閉鎖が続くホルムズ海峡への対応をめぐり、フランスやドイツが軍事的関与を拒否するなど、不満を募らせるアメリカとの協議の行方が注目されています。また、ウクライナ情勢も主な議題で、ロシア産の原油購入を一部認めるなど制裁を緩和したアメリカの対応にヨーロッパ各国が反発していて、ウクライナ支援の継続についても議論される見通しです。
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