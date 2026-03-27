東京メトロは26日、ホームから線路内への転落事故や列車との接触を防止し、ホームドアの設置を進めてきたが、28日に予定している東西線原木中山駅での供用開始をもって、東京メトロ全路線全駅（9路線180駅）での整備が完了すると発表した。【写真】東京メトロが「お願い」“メタモンだらけ”な半蔵門線駅構内同社は「東京メトロでは南北線開業時（駒込〜赤羽岩淵駅間）の1991年11月、日本の地下鉄として初めてホームドアを導入