劇作家で演出家、ミュージシャンのケラリーノ・サンドロヴィッチが27日までにXを更新。「戦争反対」について、思いをつづった。米イスラエルによるイラン攻撃に端を発した中東情勢の緊迫化などをうけ、SNS上では戦争へのリアルな危機感などに関するさまざまな書き込みがなされている。そうした状況をうけ、ケラリーノは25日夕の更新で「『戦争反対』と投稿するととつべこべ文句を言われるらしい。『戦争反対じゃない人なんかいない