ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組の演技内容が低レベルとしてロシアメディアが批判を展開している。ロシアではペアの絶対王者アレクサンドラ・ボイコワ、ドミトリー・コズロフスキー組の?ボイコズ?が、ライバルのりくりゅうがミラノ・コルティナ五輪で見せた演技について金メダルには値しない内容として再三、批判を行