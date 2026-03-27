中日が?アゲアゲ?ムードで開幕に入る。広島との開幕戦（２７日）を翌日に控えた２６日、井上一樹監督（５４）はマツダスタジアムで「勝って白い歯がこぼれる。そういった試合をどんどん皆さんにお見せできるように必死にやって、アゲアゲでいきたいと思います」と力を込めた。チームの士気をさらに押し上げているのが、開幕直前に出そろったセ・リーグの順位予想だ。昨年のリーグ王者・阪神を１位に推す声が目立つ一方、対抗馬