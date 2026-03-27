米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32） 米2年債 3.978（+0.092） 米10年債4.410（+0.078） 米30年債4.926（+0.026） 期待インフレ率2.336（+0.024） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。依然として中東情勢の動向に神経質になる中、原油が上昇しており、利回りも上昇した。 ただ、終了間際になってトランプ大統領がイランのエネルギー施設への攻