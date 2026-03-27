NY株式26日（NY時間16:34）（日本時間05:34） ダウ平均45960.11（-469.38-1.01%） S＆P5006477.16（-114.74-1.74%） ナスダック21408.08（-521.75-2.38%） CME日経平均先物52445（大証終比：-775-1.48%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅反落。中東情勢の動向に神経質になる中、米国防総省がイランに対する最終打撃に向けた軍事オプションを検討しているとの報道を受け警戒感を強め