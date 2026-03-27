NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝94.48（+4.16+4.61%） 米国がイランに１５項目の停戦案を提示したが、ロイター通信によるとイラン高官は一方的で不公平な内容で、成功に必要な最低限の要件が欠けているとの認識を示すなど、停戦協議が始まる兆候が見られないことが相場を押し上げた。イランのアラグチ外相は仲介国を通じて要求が提示されているだけで協議は行われていないと発言し、トランプ米大統領が建