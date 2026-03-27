ドル円、再び一時１６０円うかがう展開終了間際にトランプ大統領が期限の延長発表＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、前半はドル高が優勢となり、ドル円は再び１６０円台をうかがう展開が見られた。米国防総省がイランに対する最終打撃に向けた軍事オプションを検討しているとの報道を受け警戒感を強めている。トランプ大統領からの脅しも続き、自身のＳＮＳでイランに対し「手遅れになる前」に早急に真剣な対応を取るよ