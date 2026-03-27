NPBは26日に公示し、中日の1軍メンバーが発表されました。新人ではドラフト2位の櫻井頼之助投手、育成1位の牧野憲伸投手がメンバー入り。櫻井投手はオープン戦で4試合に登板し、合計16イニング12奪三振無失点。防御率0.00としました。牧野投手はオープン戦で7試合登板し、1セーブ。失点はわずかに1点のみで防御率1.50と好成績を残し、23日に支配下登録されました。一方野手では、オープン戦4本塁打を放ちトップだったサノー選手や