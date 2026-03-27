「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）ＡＪＣＣで重賞２勝目を飾ったショウヘイが再びＧ１に挑む。川田を背にした１週前追いがとにかく抜群だった。栗東ＣＷ６Ｆ７８秒０−３６秒３−１１秒３の自己ベストを馬なりでマーク。友道師は「併せ馬ではないけど、前の２頭を追い掛ける形でしっかり負荷はかかった。ジョッキーも２週続けて乗って『前走よりバランスが良く、しっかり走れている』と。いい状態で行ける」と自信をにじませ