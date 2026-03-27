「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２６日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉すみれＳ２着のアーレムアレス（牡、橋口）はアザレア賞（４月４日・阪神、芝２４００メートル）へ。フローラルウォーク賞２着のコルテオソレイユ（牡、佐藤悠）は引き続き浜中とのコンビで５月９日の東京６Ｒ・１勝クラス（芝１８００メートル）に向かう。チューリップ賞