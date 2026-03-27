オリックス・バファローズのエースとしてチームを支え、2大会連続でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表に選ばれた宮城大弥投手（24）は、幼少期の極貧生活を乗り越え、2度の甲子園出場やプロ野球選手になる夢を実現させてきた。宮城大弥投手の実父・宮城享（みやぎ・とおる＝58＝）さん、実母の礼子さん（＝57＝）、女優として活躍する妹の弥生さん（＝20＝）の3名に、家族にだけ明かしてきた宮城投手の本