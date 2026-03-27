【土曜・中京】１Ｒ○ジャガーライズ４Ｒ△ロイヤルヤマト８Ｒ△クラウドセイル【日曜・中山】３Ｒ△パワポケウォーズ６Ｒ○スリーコーズ１２Ｒ◎ヴェナートル２３年３月にデビューして４年目を迎えた。ＪＲＡ通算１０勝だが、今年はここまで早くも２勝を挙げて好調だ。２２日の中山２Ｒでは１０番人気馬を２着に導くなど、穴党には見逃せない存在になってきている。今週は土曜は中京、日曜は中山で騎乗。土曜１Ｒのジャガー