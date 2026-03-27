ラグビーリーグワン１部で７位の静岡ブルーレヴズは２８日、静岡市清水区のＩＡＩスタジアム日本平（アイスタ）で２位の神戸を迎え撃つ。２６日は静岡・磐田市内で公開練習。メンバーも発表され、ＳＨ細矢聖樹（せな、２３）が公式戦で初めてスタメン入りした。チームは前節（２２日）でトヨタを下し、連敗を５で止めた。ここで連勝し、終盤戦に向けて勢いに乗れるかどうか。「重要な試合になる」と細矢は気を引き締め直した。