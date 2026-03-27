「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）大一番に向けて、もう１段階ギアを上げてきた。メイショウタバルは先週に引き続き太宰（レースは武豊）がまたがり、栗東ＣＷでスマートサニー（６歳オープン）と併せ馬。３馬身あった前との差が、３角でさらに広がる場面もあったが、手綱を緩めてからの加速はさすがＧ１馬。一瞬で前をとらえると、最後は楽々と２馬身先着を果たして６Ｆ８０秒５−３５秒５−１１秒４をマークした。調教騎