トランプ米大統領が艦船の派遣を要請するなど、わが国も重大な決断を迫られつつある。ジャーナリストの吉田賢司氏が、第1次トランプ政権で国家安全保障担当大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏（77）にイラン攻撃や日本の今後についての分析を聞いた。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」当初、トランプ氏はレジームチェンジ（体制転換）の可能性に言及していました。