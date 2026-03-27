「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）男泣きしたＧ１初制覇から４年。丸田恭介騎手（３９）＝美浦・フリー＝にとって、思い出深いレースで再びチャンス到来。阪急杯２着ララマセラシオンの手綱が巡ってきた。ギリギリまで正式な鞍上決定は持ち越される形だったが、丸田は「無事に依頼を頂きました。成績のいい馬でこういう機会を頂けたのはうれしいですね。日頃からお世話になっている大竹先生もそうですし、オーナーの期待に