「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）昨年の３歳マイル王であるパンジャタワーが、今度はスプリントのタイトルを狙ってきた。最終追い切りは２６日、栗東坂路。回転の速いフットワークで、ラスト１Ｆ１１秒９とスピード感満点の走りを披露した。千二での頂点獲りは以前から陣営が描いていたプラン。新たなカテゴリーでも高いポテンシャルを見せつけ、トップに君臨する構えだ。開場早々の栗東坂路。ラスト１Ｆを過ぎると、パ