金曜深夜、3時間にわたって千鳥を地上波に“野放し”にする『千鳥ナイト』ノブがMCを務める第一部は、“ツッコミ×カート”で行う団体賞レース！ ©ABCテレビ 千鳥の2人がそれぞれMCを務める2つのバラエティ新番組を、彼らのゴールデンタイムともいえる深夜にお届けする3時間スペシャル『千鳥ナイト』。 ノブがMCを担当する第一部は、“ツッコミ”に“カートレース”を掛け合わせた前代未聞