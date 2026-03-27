「伏竜Ｓ」（２８日、中山）まだ夢を諦めてはいない。ホリエモンこと実業家・堀江貴文氏（馬主名義・ＳＮＳグループ）の所有馬イッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）。予備登録を済ませている米国３冠レース参戦を目標に掲げている。前走のヒヤシンスＳ３着後はＵＡＥダービーに参戦予定だったが、中東情勢を鑑みて遠征を断念。もう一つのプランとしてあった土曜中山１０Ｒ・伏竜Ｓから海外を目指す。このレースは日本馬