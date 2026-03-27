バチェレ氏＝2022年8月、スイス・ジュネーブ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】国連総会のベーアボック議長らは25日、年末に任期満了となるグテレス事務総長の後任選出を巡り、チリ政府が推薦を撤回したバチェレ元大統領はブラジルとメキシコが推薦する候補と見なされると全加盟国に通知した。チリ初の女性大統領を務めたバチェレ氏は3カ国の推薦を受け立候補したが、チリ外務省が24日、推薦を撤回すると発表した。チリで