８日の中山９Ｒをマイユニバースで制し、史上２人目となるＪＲＡ通算３０００勝を達成した横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝への記念品贈呈が２６日、美浦トレセンで行われ、中山競馬場から千葉県産のいちご「チーバベリー」３０００粒と千葉県船橋市特産品の「のり」が贈られた。会場となった調教スタンド内の会見場には、長男・和生や調教師ら多くの関係者が集い、名手の大記録を祝福した。