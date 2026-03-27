3月23日～3月27日 公開 宮地樹さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを3月23日から3月27日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には、俳優の宮地樹さんが登場。上西怜さんの「ヤングチャンピオン烈No.4」アザーカット、葵りんごさんの「ヤングチャンピオン烈No.3」アザーカットも掲載されている。 また「今月の一推