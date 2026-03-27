【「ギャルと本屋」1巻】 3月27日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「ギャルと本屋」の1巻を3月27日に発売する。価格は770円。 本作は明石アカ氏が「週刊コロコロコミック」で連載している作品。街の小さな本屋さんを舞台に、ちょっと派手な格好をしたギャルの上井ヨーコなど、個性豊かな書店員たちの日々が描かれる。 また、作中には「ぐりとぐ