【「はじめての筋肉娘の描き方 －魅せる「マッスルポイント」を押さえよう！－」】 3月27日 発売 価格：2,860円 【拡大画像へ】 ワニブックスは、「はじめての筋肉娘の描き方」を3月27日に発売する。価格は2,860円。 本書はしなやかなボディラインに力強い筋肉を備えた“筋肉娘”の描き方を指南する1冊。「女性の筋肉を盛りたいけど、どこをどうすればいいの？」