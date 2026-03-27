国が岐阜市から提供された個人情報を利用し、自衛官の募集をしたのはプライバシー権の侵害に当たるとして、18歳の高校生が26日、国と市を相手取り、慰謝料などを求めて提訴しました。自衛隊法では、自衛官募集のため自治体に必要な情報提供を求めることができるとされていて、去年5月に原告にも自衛官募集のハガキが届きました。原告の高校生は、「突然の勧誘に恐怖や怒りを覚えた」として、プライバシー権を保