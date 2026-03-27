■新製品、新機能、新提携とTVCMと内容の濃い発表会 PLAUDは2026年3月19日、都内で記者発表会を開催。本国以外で最も重視している日本市場向けの2つの施策を含む発表を行った。 （関連：【画像】サッカー日本代表の長友佑都選手をTVCMに起用） 新製品として物理ボタンの付いたAIボイスレコーダー『Plaud NotePin S』が発表された。比較的小さく、装着方法の自由度が高い『Plaud NotePin』だが、タッチセ