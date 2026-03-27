岡山を拠点に活動するシンガーソングライターの沢知恵さんが、岡山市北区表町の「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」で講演しました。 【写真を見る】沢知恵さんが語る「うたに刻まれたハンセン病隔離の歴史」音楽のもつおそろしい力を再認識（第3回/全3回） 講演の内容は、全３回にまとめています。今回は、第3回です。 ハンセン病療養所の音楽文化 （沢知恵さん）「2018年、私は岡山大学大学院で、ハンセ