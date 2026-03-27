開催：2026.3.27会場：シティ・フィールド結果：[メッツ] 11 - 7 [パイレーツ]MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとパイレーツが対戦した。メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。1回表、2番 ブランドン・ロー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパイレ