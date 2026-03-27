首都圏を中心に約470店舗を展開するハイデイ日高。その創業者である神田正会長は、意外な経歴の持ち主だ。中学卒業後、15以上の職を転々とし、自らを「世の中の落ちこぼれ」だったと著書で振り返っている。さまざまな職場を渡り歩いてきたからこそ、神田会長には「組織」と「人」を見る独自の鋭い視点がある。神田会長が、「どれほど能力が高くても、このタイプだけは絶対に会社に入れてはいけない」と断言する人物像とはどのよう