「家族のためにしっかりと財産を残したい」と、子どもや孫のために一生懸命お金をタンスに残している方は少なくありません。しかし、家族がお金の存在に相続の開始後も気付かなかった場合は、追徴課税に発展してしまうことも。そこで、相続時に知っておきたいタンス預金の危険性について、相続税に精通するいちよう相続・税務サポートの田澤広貴税理士に聞きました。（執筆／ライター岩田いく実、監修／いちよう相続・税務サポー