【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月27日19時からTBSにて『オオカミ少年』特別版として超体感スポーツパーク『オオカミ少年スポッパ』が放送される。 ■難題アトラクションに各チームが四苦八苦 この番組は、スタジオ内に特設スポーツパークを築き、超豪華ゲストを迎えてスポーツをモチーフにしたゲームで対決する超体感型バラエティ。MCは『オオカミ少年』でもMCを