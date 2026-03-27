27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比830円安の5万2390円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては1213.65円安。出来高は1万3927枚だった。 TOPIX先物期近は3576ポイントと前日比40.5ポイント安、TOPIX現物終値比66.8ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52390-830 13927 日経2