仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は25日、原油価格の上昇により、中国で自動車の運転控えや電気自動車（EV）への買い替えの動きが出ていると報じた。記事は、「中東情勢の緊迫化によって原油価格は上昇を続け、影響はエネルギー輸入に依存する複数のアジア諸国に波及。インフレとエネルギー安全保障への圧力を一層強めている」と述べた。その上で、中国について「最近になり、石油製品の価格が明