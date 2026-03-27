お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が、人生初の海外ロケに挑戦する新番組『闇レーザー』が始動することが27日、発表された。【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ芸能界屈指の知性派芸人・カズレーザーが、41歳にして人生初の海外渡航ロケを決断。世界の謎多き闇スポットに向かった。危険、貧困、犯罪といった言葉で語られる“闇スポット”の裏には、どんな生活があり、どんな