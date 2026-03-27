ソフトバンクの開幕投手を務める上沢が“エンジョイ”を強調した。春先は得意ではなかったが、今春は順調に実戦登板を重ねた。「何十年かぶりに春から普通に投げられている。楽しみたいですね」と自身3度目の大役を前に話した。投げ合うのは元同僚の伊藤。「ちょくちょく連絡は取ってますし、ウエート場でもよく会う。毎回楽しみです。前回はCSで投げ合ってやられたので、やり返したい」と雪辱を意識していた。