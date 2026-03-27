テレビ東京で26日、『カンブリア宮殿』が放送され、MCを務める作家の村上龍氏（74）と俳優の小池栄子（45）が最後の出演を迎えた。“大物経済人”から2人へのメッセージも取り上げられた。【写真】4月からは…MCを務める金原ひとみ氏＆ヒャダイン番組では、放送20年のスペシャル企画として、過去に出演した経営者たちの歩みと現在の挑戦を取材、日本企業の20年を振り返った。トヨタ自動車の豊田章男氏やファーストリテイリング