キューバ代表としてWBCに出場していたソフトバンクのモイネロが再来日し、みずほペイペイドームで首脳陣と今後のプランを話し合った。母国が原油危機による大規模停電に見舞われ、一時は連絡が取れなかったが前日25日に無事来日。「移動で疲れてますけど体は元気です」と話して球場を引き揚げた。小久保監督は「そんなにすぐに動ける体ではないと報告が来ている。（公式戦登板は）だいぶ先になる」と説明した。