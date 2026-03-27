映画『プラダを着た悪魔2』が、5月1日に日米同時公開される。それに先立って、4月24日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後10：54）で前作『プラダを着た悪魔』を放送する。【動画】『プラダを着た悪魔2』最新映像『プラダを着た悪魔』は、20年前の2006年に公開され、“働く女性のバイブル”と呼ばれ、時代を席巻した伝説的作品。主人公であるファッション誌の新人アシスタント・アンドレア役は、当時23歳のア