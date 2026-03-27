集大成の5年目へ、掟（おきて）破りの“神頼み”だ。日本ハム・新庄剛志監督（54）が26日、ソフトバンクとの開幕戦（みずほペイペイドーム）を前に地元・福岡で「必勝祈願」を行ったと明かした。会見では小久保裕紀監督（54）と、壮絶な前哨戦となるトークバトルで圧勝。就任初の悲願のリーグ優勝と日本一へ。昨年2年連続CSファイナルSで屈した宿敵を倒し、開幕ダッシュを誓った。これも、新庄監督の作戦のうちなのか。ともに