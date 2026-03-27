ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（31）が26日、開幕戦でベンチ入りが可能な出場選手登録から外れた。小久保監督は「起用法の最終の詰めが間に合わなかったので。あとはフロントの方に聞いてもらえれば」と話すにとどめ、三笠杉彦GMは「起用方針について協議中のため出場登録を見合わせることとしました」と説明した。球団はオスナと23年オフに新たに4年総額推定40億円の大型契約を結び、今年が3年目にあたる。契約に抑え