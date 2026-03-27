プロ野球・巨人の阿部慎之助監督は開幕を前に、報道陣の取材に応じ、「あとはグラウンドで結果を出すだけ」などと語りました。直近のオープン戦で開幕を想定したオーダーを組んでいた阿部監督。セカンドを誰にするかが一番の悩みどころでした。この日、心は決まったか聞かれると、「ある程度は決まってるんだけど、あした球場にきたときに改めて決定しようかなと思います」と語りました。セカンドには浦田俊輔選手と増田陸選手、そ