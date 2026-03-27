2年連続日本一に挑むソフトバンクはきょう27日、本拠地での開幕戦で昨季リーグ優勝を争った日本ハムを迎え撃つ。近藤健介外野手（32）はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の激闘を経て、15年目のシーズンに臨む。WBCでは打撃不振に苦しんだが、大会後すぐに修正。本紙に独占手記を寄せ、気分一新してシーズンの戦いに挑むと決意を語った。いいですよ、開幕前のこの感じ。体の状態はどこも問題ない。去年のこの時期は