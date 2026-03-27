27日に開幕する2026年シーズンのプロ野球。日本テレビ26日の『news zero』では阿部慎之助監督と高橋由伸元監督が毎月対談する『巨人軍監督日記』を放送。開幕1週間前の対談で、想定しているスタメンオーダーを明かしました。◇1週間前に想定した開幕打順オーダー1 （左）キャベッジ2 （中）松本剛3 （遊）泉口友汰4 （一）ダルベック5 （捕）岸田行倫6 （右）中山礼都7 （三）坂本勇人8 （二）浦田俊輔9 （投）竹丸和幸この野手オ