「毎年4月は、テレビ局にとっては番組改編の時期です。その際、番組にどの “女子アナ” が出演するかが、スポンサーを獲得する際に大きなファクターになるケースが多いです」（広告代理店関係者）つまり、女子アナは番組の価値を左右する重要な鍵のひとつなのだ。今回、大手広告代理店が極秘にNHK、在京キー局の「番組の決裁権を持つ幹部社員」各局10名に、「最近1年、自局のどの女子アナを評価しているか？」を調査した資料を