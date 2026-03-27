頸椎椎間板ヘルニアであることが発覚した。見ないふりをしていた首の痛みの正体がわかったことは喜ばしいのですが、運動にかなりの制限がかかってしまった。ひとまず炎症が治るまでは空手の稽古もお休みです。かねてより愛用しているおもちゃみたいなコルセットでは埒が開かず、随分と大仰なものをつけることになりました。ちょっとしたロボットのよう。どこかが悪くなるたびに装着するパーツが増える私を見て「大人になるのが怖い