愛知県豊田市の公園で車両の進入を防ぐためのステンレス製のチェーン約120mが盗まれているのが分かりました。豊田市によりますと、25日午後3時ごろ市内の御立公園に設置されているチェーンが切れて無くなっていると市民から通報がありました。市が調べたところ、ステンレス製の車止め用チェーン約120m、36万円相当が盗まれていることが分かりました。盗まれたチェーンは車がグラウンドに進入する